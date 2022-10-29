Войска ударили по Николаевщине: много разрушенных домов, есть раненные (фото)

Войска РФ не прекращают обстреливать Николаевскую область, нанося ранения гражданским и разрушениям инфраструктуре Украины.

О сутках в регионе рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким утром 29 октября.

По его данным, утром 28 октября оккупанты обстреляли населенный пункт Галицыновской громады. В результате вражеской атаки четыре человека получили ранения.

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Также от обстрела повреждена линия электропередач. В течение часа специалисты возобновили электроснабжение.

Под минометным огнем оказались портовая акватория Очакова. Пострадавших нет.

Кроме того, 28 октября, ориентировочно в 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 и сегодня, 29 октября, в 05:30 войска РФ обстреляли населенный пункт Широковской громады. В результате разрушены два жилых дома, еще три – повреждены (обломками выбиты окна и повреждены крыши). Пострадавших нет.

Березнеговатская громада, которая находится на линии разграничения, продолжает испытывать вражеские обстрелы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, ночью 29 октября российская армия активно обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, больше всего от российских атак пострадал Никополь. В результате атак ранения получил 39-летний мужчина.

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