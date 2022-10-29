Войскам удалось сдвинуть врага от Северска, местные хотя бы ненадолго могут выйти из укрытий

Украинским войскам удалось отодвинуть врага от Северска, что дало местным хотя бы ненадолго выйти из укрытий, говорится в ТСН.

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую линию обороны на Северо-Бахмутском направлении. Нашим воинам, ценой сверхусилий, эти атаки рашистов удается останавливать при поддержке артиллерии и боевой авиации, еще и контратаковать. Наши защитники вовсю пытаются отодвинуть подальше фронт, в том числе и от Северска. В самом городе не осталось ни одного уцелевшего сооружения, нет воды и электричества. Но местные утверждают, что сейчас стало, хоть немного легче дышать и появилась возможность ненадолго выходить из укрытий.

Существование выше уровня земли, утверждают местные, смертельно опасно. От российских авиаударов и мощных фугасных вражеских боеприпасов иногда даже не спасают укрытия. Но горожане утверждают, что по сравнению с тем, как враг обстреливал Северск еще в начале осени, сейчас стало немного тише. Это стало возможным благодаря действиям украинских военных, отвечающих на обстрел мирных по оперативным тылам россиян. Высокоточными, дальнобойными реактивными ракетами отражаются на вражеских складах и путях снабжения.

Украинские защитники круглосуточно останавливают атаки врага на участке Белогоровка – Золотаровка – Верхнекаменка – Берестово. При поддержке авиации, признаются воины, коллективными усилиями выходит еще и продвигаться вперед. Благодаря этому местные успевают дров нарубить или сходить набрать воды. Такая же вылазка за водой еще летом нескольким людям стоила жизни. Хоронить погибших земляков на загородном кладбище в Северске и теперь смертельно опасно.

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