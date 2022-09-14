"Воюем с целым блоком НАТО": Кадыров призвал объявить мобилизацию и военное положение в России

Кадыров заверил, что в Украине российская армия "нигде и никуда не отступает".

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия якобы воюет со всем блоком НАТО, а потому он выступает за введение военного положения и мобилизацию.

Об этом "дон-дон" сказал в очередном видеообращении, опубликованном в Telegram.

"Да, если бы была моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин", – сказал Кадыров.

Также он призвал российские регионы "не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию".

"Мы все должны мобилизоваться, каждый регион должен дать те силы и средства, которые у них есть", – отметил террорист-глава Чечни.

В то же время он "успокоил самых больших и скептических комментаторов". Кадыров заверил, что в Украине российская армия "нигде и никуда не отступает".

"Это все вброс и западные провокации. Не позволяйте себя обманывать. Наши генералы, окончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам", — нагло обманывает террорист Кадыров.

Ранее Олег Жданов заявил, что окружение Путина хочет "пустить Кадырова в забвение", чтобы о нем никто даже не упоминал. Также он объяснил, почему Кадыров хочет бежать из Чечни в Кремль.

Читайте также: