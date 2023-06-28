Воюет ли сейчас ЧВК "Вагнер" против Украины и как бунт Пригожина повлиял на войну: в Минобороны ответили

Пока российские террористы из ЧВК "Вагнер" не воюют против Украины. Однако мятеж Пригожина никак не повлиял на ситуацию на фронте.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Вагнер" действительно не воюет сейчас. И действительно заведены не только десантно-штурмовые войска и профессионалы, но и те, кто, как говорится, "не обкатанные этой войной", подразделения. И они действительно несут сейчас потери. Но нужно отдать должное профессионализму наших военных: стоит задача максимально уничтожать врага", - пояснила она.

Маляр подчеркнула, что мятеж террориста Пригожина никак не повлиял на ситуацию на фронте.

"Нужно сказать, что военные, когда планируют свои наступательные и оборонительные действия, они учитывают фактор, что в РФ началась политическая нестабильность, и что у них уже есть конкуренция между разными кланами и спецслужбами", — добавила Маляр.

Также заместитель министра обороны предупредила страны ЕС, что террористы Пригожина не остановятся только в Украине.

Напомним, в Польше будут укреплять границу из-за присутствия в Беларуси боевиков "Вагнера". Российских террористов там может быть до 8 тысяч.

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