"Воюйте за независимость Ичкерии" — Данилов посоветовал "кадыровцам" уйти из Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал так называемым "кадыровцам" уйти из Украины и бороться за независимость Ичкерии.

Об этом Алексей Данилов написал в Twitter.

"Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за Независимость Ичкерии — это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли..." — говорится в сообщении.

Рамзан Кадыров и его солдаты в войне против Украины

Лидер Чечни Рамзан Кадыров открыто поддерживает войну Владимира Путина против Украины. Он уже неоднократно заявлял, что чеченские наемники воюют против ВСУ.

Однако "успех" на войне "кадыровцы" показывают не на поле боя, а только в Тиктоке. Так, во вторник, 25 октября, стало известно, что украинские воины уничтожили группу "интернет-воинов" в Херсонской области. Их местонахождение вычислили благодаря видео, опубликованном в Тиктоке.

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