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Воюют даже с мертвыми: РФ на Харьковщине нанесла удар по кладбищу
РФ нанесла удар ФАБом по Купянску: разрушены кладбище и частные дома.
Российские оккупанты не оставляют в покое даже умерших — сегодня, 30 марта, захватчики обстреляли кладбище на Харьковщине.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате вражеских ударов ФАБ-250 по Купянску повреждено более 10 частных домов. Также разрушения потерпело местное кладбище. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, что в результате сегодняшней ночной атаки на Харьков погибли двое гражданских, 35 человек были ранены.
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