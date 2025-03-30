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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Воюют даже с мертвыми: РФ на Харьковщине нанесла удар по кладбищу

РФ нанесла удар ФАБом по Купянску: разрушены кладбище и частные дома.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по кладбищу в Купянске

Удар по кладбищу в Купянске / © Олег Синєгубов

Российские оккупанты не оставляют в покое даже умерших — сегодня, 30 марта, захватчики обстреляли кладбище на Харьковщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате вражеских ударов ФАБ-250 по Купянску повреждено более 10 частных домов. Также разрушения потерпело местное кладбище. К счастью, обошлось без пострадавших.

/ © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Удар по частному сектору Купянская / © Олег Синєгубов

Удар по частному сектору Купянская / © Олег Синєгубов

Напомним, что в результате сегодняшней ночной атаки на Харьков погибли двое гражданских, 35 человек были ранены.

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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