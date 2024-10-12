Воюют ли солдаты КНДР в Украине и чем они могут помочь армии РФ: объяснение аналитиков

Ни Москва, ни Пхеньян не скрывают усиления военного сотрудничества.

Военные из КНДР вовлечены в войну РФ против Украины. Часть из них проходят подготовку в России для возможного грядущего развертывания совместно с российскими военными.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на публикацию The Washington Post о том, что вместе с российскими войсками в Украине действуют северокорейские солдаты. Это подтверждают украинские и южнокорейские официальные лица.

Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных Россией территориях Украины. Однако Силы обороны пока самостоятельно не фиксировали северокорейские подразделения на территории Украины.

Один из украинских чиновников также добавил, что в России проходят подготовку "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев.

По его словам, российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские "резервы" для участия в боевых действиях в Украине.

Южнокорейские и украинские официальные лица сообщили, что военные КНДР предположительно действуют в оккупированной Донецкой области. Это подтверждает недавний ракетный удар ВСУ, в результате которого погиб ряд северокорейских офицеров.

"Развертывание северокорейских войск также может создать возможности для их использования в Украине в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен предупредил, что КНДР может отправить своих военных в Украину в поддержку России. Пхеньян стремится укрепить связи с Москвой, о чем свидетельствует двустороннее соглашение, содержащее пункт о взаимной обороне, подписанное диктаторами двух стран в июне.

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