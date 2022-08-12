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Воюют с бабушками: в результате обстрела Запорожья погибла 71-летняя пенсионерка, еще 2 человека ранены

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Воюют с бабушками: в результате обстрела Запорожья погибла 71-летняя пенсионерка, еще 2 человека ранены

Фото: pixabay.com

После оказанной первой помощи двоих раненых доставили в больницу.

В результате сегодняшнего российского обстрела Запорожья погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Пока известно о гибели 71-летней Веры Ивановны. Еще одна 66-летняя женщина ранена. Другой житель областного центра получил осколочные ранения", — отметил Старух.

По его словам, после оказания первой помощи раненых доставили в больницу.

"Против кого воюет армия Путина, продолжая убивать наших бабушек", – риторически спросил глава ОВА.

Напомним, что 12 августа, около 19:15, враг нанес удар по городу Запорожье.

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