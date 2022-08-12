Воюют с бабушками: в результате обстрела Запорожья погибла 71-летняя пенсионерка, еще 2 человека ранены

После оказанной первой помощи двоих раненых доставили в больницу.
В результате сегодняшнего российского обстрела Запорожья погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Пока известно о гибели 71-летней Веры Ивановны. Еще одна 66-летняя женщина ранена. Другой житель областного центра получил осколочные ранения", — отметил Старух.
По его словам, после оказания первой помощи раненых доставили в больницу.
"Против кого воюет армия Путина, продолжая убивать наших бабушек", – риторически спросил глава ОВА.
Напомним, что 12 августа, около 19:15, враг нанес удар по городу Запорожье.
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