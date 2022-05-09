ВОЗ доставила в Украину 20 машин скорой помощи, способных работать даже в наиболее труднодоступных районах.

ВОЗ доставила в Украину 20 машин скорой помощи, способных работать даже в наиболее труднодоступных районах.

ВОЗ стремится поддерживать людей в Украине в доступе к крайне необходимым медицинским услугам.

В рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения 20 автомобилей скорой помощи вездеходного типа, способных работать даже в наиболее поврежденных и труднодоступных районах, переданы Украине для обеспечения неотложных медицинских нужд.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Эти автомобили скорой помощи могут добраться до труднодоступных мест, даже там, где дороги наиболее повреждены. Благодаря им медики смогут передвигаться даже по бездорожью, чтобы оказать медицинскую помощь там, где это необходимо, и оперативно транспортировать пострадавших в учреждения здравоохранения и на безопасные территории.

«Мы предлагаем не просто поставки медицинской помощи, но и поддержку в соответствии с вашими потребностями. Сегодня мы передаем 20 машин скорой помощи, а также генераторы и холодильники для крови в больнице, где они нужны, — сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, передавая во Львове ключи заместителя министра здравоохранения Ирине Микичак, — Но самое главное — мы хотим, чтобы был достигнут мир».

«Мы тесно сотрудничали с командой ВОЗ в Украине длительное время, еще задолго до войны, и их работа по поддержке системы здравоохранения нашей страны значительна. Сегодня, благодаря консолидации усилий и тесному сотрудничеству с ВОЗ, мы можем помогать и поддерживать нашу национальную систему здравоохранения. И это очень действенные способы поддержки медиков, которые героически спасают людей и оказывают медицинскую помощь защитникам Украины и мирным гражданским людям в сложное время. Уверена, что вместе мы предоставим необходимую поддержку жителям Украины и сможем удовлетворить потребности в здравоохранении. Нам нужен мир!», — отметила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

В течение трехдневного визита в Украину доктор Тедрос посетил учреждения здравоохранения, поврежденные во время войны, пообщался с неутомимо работающими медицинскими работниками, оказывая помощь в реалиях военного времени.

За два месяца войны медицинская инфраструктура в Украине была существенно повреждена из-за непрерывных атак на систему здравоохранения, а доступ к медицинской помощи во многих областях был ощутимо нарушен. Эта передача 20 автомобилей скорой помощи поможет оказать жизненно важную помощь людям в Украине и улучшит своевременность и качество предоставления медицинских услуг национальными бригадами экстренной медицинской помощи.

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«ВОЗ стремится поддерживать людей в Украине в доступе к крайне необходимым медицинским услугам. Предоставление 20 машин скорой помощи предоставит спасательную помощь, поскольку оказание медицинских услуг в Украине значительно нарушено, а доступ к медицинской помощи остается проблемой для многих людей, — сказал д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава офиса ВОЗ в Украине, — Одна из медицинских работниц, с которыми мы, вспомнила, как в дни постоянных обстрелов в их городе машины скорой помощи продолжали работать даже во время комендантского часа, чтобы люди получали необходимую помощь. Мы вдохновляемся храбростью украинских медицинских работников и надеемся, что это пожертвование будет способствовать их работе».

В настоящее время ВОЗ доставила в Украину 393 метрические тонны медицинских материалов и оборудования. Из этого количества 167 метрических тонн уже достигли места назначения, преимущественно на востоке, юге и севере страны, где наибольшая потребность.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения рассмотрит резолюцию с осуждением России из-за войны, которую развязал Кремль в Украине. Этот документ может содержать решение о закрытии крупного регионального офиса ВОЗ в Москве.

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