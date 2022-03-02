Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – экс-главнокомандующий Эстонии

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – экс-главнокомандующий Эстонии

Associated Press

Оккупация российскими войсками зоны отчуждения и атомной электростанции в Чернобыле представляет ядерную угрозу для Европы. Мероприятие должно закрыть воздушное пространство над Чернобыльской зоной для нейтрализации угрозы.

Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-главнокомандующий Эстонии, депутат Европарламента Риго Террас.

"Я лично поддерживаю идею закрытия воздуха над Чернобылем, но на данном этапе этого не произойдет, из-за отсутствия политической воли у американского руководства и у президента Байдена лично. Мы должны повлиять на них, и я уже занимаюсь этим. Но Байден не готов сегодня к бесполетной зоны над Украиной", — заявил Риго Террас.

"Это важный вопрос для всего мира, чтобы воздух над Украиной был защищен. Запад пока не готов отправить силы в Украину для закрытия воздушного пространства, в частности над атомной электростанцией. Мы должны повлиять на США, чтобы это решение было принято", — отметил он. .

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация