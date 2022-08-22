Воздушная разведка с помощью БПЛА: в Генштабе сообщили об активности врага на оккупированной территории

Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

Россияне пытаются удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны.

Генеральный штаб ВСУ предоставил оперативную информацию по состоянию на вечер 22 августа.

По данным командования, продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

"С целью ведения воздушной разведки оккупанты активно задействуют БпЛА", — сообщает Генштаб.

Напомним, кафиры взыскали десантно-штурмовые подразделения в Херсонскую область, чтобы активизировать наступательные действия 23-24 августа.

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