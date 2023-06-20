Воздушная тревога: есть угроза применения баллистического вооружения в ряде областей

В ряде областей во вторник, 20 июня, объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения в некоторых регионах страны.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении Командования.

В ВСУ просят украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на 12.13 вторника, 20 июня, воздушная тревога звучит в ряде восточных и южных областей, а так же в Кировоградской и Сумской областях.

Карта тревог на 12:13 20 июня

Карта тревог на 20 июня.

Как сообщалось, утром 20 июня воздушная тревога была объявлена на Черниговщине. Сообщалось о ракетной опасности. Она продолжалась с 08:44 до 09:22.

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