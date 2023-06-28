Воздушная тревога: есть угроза применения баллистического вооружения в ряде областей

Находитесь в укрытиях.
Утром 28 июня во время воздушной тревоги, объявленной в ряде областей, существует опасность применения баллистического вооружения армией РФ.
Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения – Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская, Донецкая области", – говорится в сообщении.
Украинцы просят не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.
К слову, по состоянию на 08:47 воздушная тревога объявлена частично в центре, востоке и юге страны.
Карта тревог
Как сообщалось, в ночь на 28 июня российская армия атаковала Украину беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить шесть вражеских дронов.