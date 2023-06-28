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Воздушная тревога: есть угроза применения баллистического вооружения в ряде областей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Воздушная тревога: есть угроза применения баллистического вооружения в ряде областей

Утром 28 июня во время воздушной тревоги стало известно об угрозе баллистики. / Фото: Associated Press

Находитесь в укрытиях.

Утром 28 июня во время воздушной тревоги, объявленной в ряде областей, существует опасность применения баллистического вооружения армией РФ.

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения – Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская, Донецкая области", – говорится в сообщении.

Украинцы просят не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

К слову, по состоянию на 08:47 воздушная тревога объявлена частично в центре, востоке и юге страны.

Карта тревог

Карта тревог по утрам 28 июня. / ©
Карта тревог по утрам 28 июня.

Как сообщалось, в ночь на 28 июня российская армия атаковала Украину беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить шесть вражеских дронов.

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Дата публикации
Просмотры
3264
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