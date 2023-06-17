Воздушная тревога: есть угроза ударов баллистическим вооружением в ряде областей

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения в нескольких областях Украины в субботу, 17 июня.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования.

"Угроза применения баллистического вооружения Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:30 воздушная тревога объявлена в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В 10.50 в Воздушных силах сообщили об отмене этой угрозы.

"Отбой угрозы применения баллистического вооружения", – говорится в сообщении.

Напомним, воздушные силы также сообщали об угрозе ракетного удара на востоке Украины. По состоянию на 10:00 воздушная тревога объявлена в ряде южных, восточных и центральных областях. В частности, в Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях. "Тревога" продолжалась около 39 мин.

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