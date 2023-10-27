Воздушная тревога на юге: сколько вражеских целей сбила ПВО

Ракеты и дроны сбили в Николаевской и Херсонской областях.
Днем 27 октября на юге Украины во время воздушной тревоги силы ПВО сбили три управляемых ракеты Х-59 и два ударных беспилотника "Ланцет".
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"27 октября 2023 года в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены пять вражеских целей".
Силы ПВО уничтожили:
- три управляемых авиационных ракеты Х-59 на Николаевщине,
- два ударных беспилотника "Ланцет" на Херсонщине.
Как сообщалось, после 15:00 во время тревоги воздушные силы предупредили о ракетах в некоторых областях. Сообщалось, что несколько ракет были зафиксированы в Николаевской и Кировоградской областях.