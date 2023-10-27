Воздушная тревога на юге: сколько вражеских целей сбила ПВО

Ракеты и дроны сбили в Николаевской и Херсонской областях.

Днем 27 октября на юге Украины во время воздушной тревоги силы ПВО сбили три управляемых ракеты Х-59 и два ударных беспилотника "Ланцет".

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"27 октября 2023 года в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены пять вражеских целей".

Силы ПВО уничтожили:

три управляемых авиационных ракеты Х-59 на Николаевщине,

два ударных беспилотника "Ланцет" на Херсонщине.

Как сообщалось, после 15:00 во время тревоги воздушные силы предупредили о ракетах в некоторых областях. Сообщалось, что несколько ракет были зафиксированы в Николаевской и Кировоградской областях.

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