Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в каких областях (карта)

Сирены прозвучали в двух регионах.

В южных областях Украины вечером 26 мая объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые сайты сообщают об угрозе атак ударных беспилотников в Херсонской и Николаевской областях.

Людей призывают пройти к ближайшему укрытию и находиться в безопасном месте.

Напомним, в ночь на 26 мая армия РФ массированно атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Силы ПВО уничтожили 10 крылатых ракет из 17, а также 23 ударных беспилотника из 31.

В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, попав в больницу. В результате атаки погибли два человека, еще 30 — пострадали.