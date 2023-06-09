Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза атаки ракетами и дронами

Не игнорируйте сигналы о воздушной опасности.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 9 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Мониторинговые чаты предупреждают об угрозе БпЛА и ракетного удара. В частности, информируют и о взлете МиГ-31К — носителя "Кинжалов". Официально информацию не подтверждали.
Ранее мы сообщали, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровской области.
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