Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза атаки ракетами и дронами

Не игнорируйте сигналы о воздушной опасности.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 9 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Мониторинговые чаты предупреждают об угрозе БпЛА и ракетного удара. В частности, информируют и о взлете МиГ-31К — носителя "Кинжалов". Официально информацию не подтверждали.

Ранее мы сообщали, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровской области.