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Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза атаки ракетами и дронами

Дата публикации
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Время на прочтение
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза атаки ракетами и дронами

Воздушная тревога по всей Украине объявлена в ночь на 9 июня / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигналы о воздушной опасности.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 9 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Мониторинговые чаты предупреждают об угрозе БпЛА и ракетного удара. В частности, информируют и о взлете МиГ-31К — носителя "Кинжалов". Официально информацию не подтверждали. 

Ранее мы сообщали, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровской области.

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1739
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