Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза ракетного удара

Не игнорируйте сигналы о воздушной опасности.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 6 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

В 02:40 вражеские ракеты залетели в воздушное пространство Украины, информируют в мониторинговых чатах.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области прогремели 94 взрыва за сутки. Есть повреждения.

Напомним, вечером 5 июнявраг обстрелял центр Харькова. На месте "прилетов" работают чрезвычайники.