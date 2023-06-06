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Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза ракетного удара

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4903
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине: есть угроза ракетного удара

Воздушная тревога по всей Украине объявлена в ночь на 6 июня / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигналы о воздушной опасности.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 6 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

В 02:40 вражеские ракеты залетели в воздушное пространство Украины, информируют в мониторинговых чатах.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области прогремели 94 взрыва за сутки. Есть повреждения.

Напомним, вечером 5 июнявраг обстрелял центр Харькова. На месте "прилетов" работают чрезвычайники.

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Дата публикации
Просмотры
4903
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