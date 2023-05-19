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Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины

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Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины

Сирены прозвучали во многих областях Украины в ночь на 9 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 21 регионе.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 19 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Сирени пролунали в більшості областей України в ніч проти 19 травня / © Фото из открытых источников
Сирени пролунали в більшості областей України в ніч проти 19 травня / Фото: Фото из открытых источников

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Просмотры
3271
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