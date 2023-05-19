Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 19 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Сирени пролунали в більшості областей України в ніч проти 19 травня / Фото: Фото из открытых источников