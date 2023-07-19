Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: враг атакует ракетами и дронами

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1503
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: враг атакует ракетами и дронами

Сирены прозвучали в большинстве областей Украины 19 июля / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 14 регионах.

В ночь на среду, 19 июля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Винницкой и Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

С Черного моря оккупанты запустили крылатые ракеты, также враг атакует Украину дронами, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1503
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация