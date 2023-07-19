Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: враг атакует ракетами и дронами

В ночь на среду, 19 июля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Винницкой и Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

С Черного моря оккупанты запустили крылатые ракеты, также враг атакует Украину дронами, сообщают Воздушные Силы ВСУ.