Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 25 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве и Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.