Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2051
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины

Масштабная воздушная тревога объявлена ночью 25 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 15 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 25 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве и Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Масштабна повітряна тривога вночі 25 травня / ©
Масштабна повітряна тривога вночі 25 травня

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2051
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация