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Воздушная тревога объявлена в части Украины: какая угроза

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
5860
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в части Украины: какая угроза

В ряде украинских областей снова раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях до момента отмены тревоги или используйте правило двух стен.

Воздушная тревога 7 апреля объявлена в семи областях Украины из-за угрозы вражеской тактической авиации.

Об этом свидетельствует карта тревог и информируют мониторинговые группы.

Так, сигналы тревоги раздаются в Киеве и области, в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Мониторинговые телеграммы-каналы сообщают об активности российских самолетов Су-35 на юге.

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Напомним, Россия утром 7 апреля вывела в Черное море свои корабли после уменьшения шторма. На одном из судов могут находиться до восьми ракет "Калибр". Так что в ВСУ предупредили об угрозе вражеских ракетных атак.

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Дата публикации
Просмотры
5860
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