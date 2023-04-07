Воздушная тревога объявлена в части Украины: какая угроза

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Воздушная тревога 7 апреля объявлена в семи областях Украины из-за угрозы вражеской тактической авиации.

Об этом свидетельствует карта тревог и информируют мониторинговые группы.

Так, сигналы тревоги раздаются в Киеве и области, в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Мониторинговые телеграммы-каналы сообщают об активности российских самолетов Су-35 на юге.

Напомним, Россия утром 7 апреля вывела в Черное море свои корабли после уменьшения шторма. На одном из судов могут находиться до восьми ракет "Калибр". Так что в ВСУ предупредили об угрозе вражеских ракетных атак.

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