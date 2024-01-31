Воздушная тревога объявлена в части Украины: какая угроза

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
В части Украины утром 31 января объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Сирены тревоги звучат в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призывали в ВС.
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Напомним, российские войска в ночь на 31 января атаковали Украину 20 дронами Shahed-136/131 и ракетами "Искандер".
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