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Воздушная тревога объявлена в части Украины: какая угроза

Воздушная тревога объявлена в части Украины: какая угроза

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Есть угроза применения авиационных средств поражения. Также зафиксированы российские дроны.

Воздушная тревога 17 декабря объявлена в нескольких областях Украины.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Так, тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в нескольких громадах Харьковщины.

Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Там отметили, что существует угроза применения авиационных средств поражения.

Кроме того, в северной части Киева зафиксированы российские беспилотники.

Карта тревоги 17 декабря / ©
Карта тревоги 17 декабря

Напомним, российские беспилотники надоедали украинцам и в ночь на 17 декабря: двигались преимущественно на севере страны.

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