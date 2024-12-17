Воздушная тревога объявлена в части Украины: какая угроза

Есть угроза применения авиационных средств поражения. Также зафиксированы российские дроны.

Воздушная тревога 17 декабря объявлена в нескольких областях Украины.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Так, тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в нескольких громадах Харьковщины.

Также читайте Стало известно, сколько ракет использовала Россия для ударов по энергосистеме Украины

Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Там отметили, что существует угроза применения авиационных средств поражения.

Кроме того, в северной части Киева зафиксированы российские беспилотники.

Карта тревоги 17 декабря

Напомним, российские беспилотники надоедали украинцам и в ночь на 17 декабря: двигались преимущественно на севере страны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.