Воздушная тревога объявлена в части Украины: какая угроза

Есть угроза применения авиационных средств поражения. Также зафиксированы российские дроны.
Воздушная тревога 17 декабря объявлена в нескольких областях Украины.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Так, тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в нескольких громадах Харьковщины.
Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Там отметили, что существует угроза применения авиационных средств поражения.
Кроме того, в северной части Киева зафиксированы российские беспилотники.
Напомним, российские беспилотники надоедали украинцам и в ночь на 17 декабря: двигались преимущественно на севере страны.
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