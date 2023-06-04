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Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
8817
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины

Воздушная тревога во многих регионах Украины в ночь на 4 июня. / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 18 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 4 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В мониторинговых чатах предупредили о запусках ракет Х-101/555. Эта информация не подтверждалась официально.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области прогремели 87 взрывов за сутки. Есть пострадавшие и разрушения.

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Дата публикации
Просмотры
8817
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