Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 4 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В мониторинговых чатах предупредили о запусках ракет Х-101/555. Эта информация не подтверждалась официально.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области прогремели 87 взрывов за сутки. Есть пострадавшие и разрушения.