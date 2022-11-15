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Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины: карта

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
8772
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины: карта

Жителей тех областей, где объявлена тревога, просят немедленно пройти в укрытие из-за угрозы ракетного удара.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины.

Жителей тех областей, где объявлена тревога, просят немедленно пройти в укрытие из-за угрозы ракетного удара.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

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Отметим, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия во вторник, 15 ноября, произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.

Напомним, из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все. В районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21.

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Дата публикации
Просмотры
8772
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