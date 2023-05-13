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Воздушная тревога объявлена в Киеве и многих других областях: есть угроза атаки БпЛА

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и многих других областях: есть угроза атаки БпЛА

Воздушная тревога по всей Украине объявлена в ночь на 9 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 15 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 13 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

По неподтвержденной информации, есть угроза атаки БПЛА с севера Украины, сообщают в мониторинговых чатах.

Новость дополняется...

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Дата публикации
Просмотры
3041
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