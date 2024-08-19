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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей: что известно

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей: что известно

Воздушная тревога 19 августа

В частности, дроны двигаются из Черниговской области в сторону Киевской.

В Киевской области, в столице и в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, существует угроза атаки "Шахедами".

Известно, что два дрона двигаются из Черниговской области в сторону Киевской. Один "Шахед" был зафиксирован в Сумской области. Он держит курс на мероприятие.

Эти 5 беспилотников угрожают Николаевщине. А 8 "Шахедов" улетают в Херсонской области.

Напомним, днем 19 августа во время воздушной тревоги в Николаевской области были слышны взрывы. Стало известно, что   россияне подняли в воздух шесть бортов Ту-95МС.

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