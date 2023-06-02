Воздушная тревога звучала в Киеве и ряде областей: карта

В центральных областях України были слышны сирены.

В Киеве и Киевской области вечером 2 июня была объявлена воздушная тревога. Затем к ним присоединились Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская и Запорожская области.

Людей призывали пройти к ближайшему укрытию или находиться в безопасном месте.

Мониторинговые ресурсы сообщали об угрозе удара баллистическими ракетами. Но уже через 20 минут после объявления, около 23:15, тревога была отменена.

Напомним, в ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed и ракетами. Силам ПВО удалось сбить все 15 крылатых ракет и 21 дрон.

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