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Воздушная тревога звучала в Киеве и ряде областей: карта

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога звучала в Киеве и ряде областей: карта

В центральных областях України были слышны сирены.

В Киеве и Киевской области вечером 2 июня была объявлена воздушная тревога. Затем к ним присоединились Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская и Запорожская области.

Людей призывали пройти к ближайшему укрытию или находиться в безопасном месте.

Мониторинговые ресурсы сообщали об угрозе удара баллистическими ракетами. Но уже через 20 минут после объявления, около 23:15, тревога была отменена.

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Напомним, в ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed и ракетами. Силам ПВО удалось сбить все 15 крылатых ракет и 21 дрон.

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Дата публикации
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