Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Сирены прозвучали в 11 регионах.
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 10 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.
Ранее мы сообщали, что в Одессе из-за вражеской атаки БпЛА погибли три человека. Повреждены несколько многоэтажек.
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