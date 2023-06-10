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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1864
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Сирены прозвучали во многих областях Украины в ночь на 10 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 11 регионах.

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 10 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что в Одессе из-за вражеской атаки БпЛА погибли три человека. Повреждены несколько многоэтажек.

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Дата публикации
Просмотры
1864
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