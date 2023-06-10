Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 10 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что в Одессе из-за вражеской атаки БпЛА погибли три человека. Повреждены несколько многоэтажек.