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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2786
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Воздушная тревога в Украине 2 июля / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 11 регионах.

В ночь на воскресенье, 2 июля, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. 

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными дронами.

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Дата публикации
Просмотры
2786
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