Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

В ночь на воскресенье, 2 июля, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными дронами.