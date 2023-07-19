Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

В ночь на среду, 19 июля, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. В Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской областях – угроза применения врагом ударных БпЛА. Граждан призывают не игнорировать тревогу.