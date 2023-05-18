Воздушная тревога объявлена в Киеве и во многих регионах Украины

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 18 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

По данным мониторинговых чатов, враг запустил ракеты.

Масштабная воздушная тревога объявлена 18 мая / Фото: Фото из открытых источников