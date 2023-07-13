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Воздушная тревога объявлена в Киеве, Львове и большинстве областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
6684
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в Киеве, Львове и большинстве областей Украины

Сирени пролунали в багатьох регіонах 13 липня

Сирены прозвучали в 22 регионах.

В ночь на четверг, 13 июля, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

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Дата публикации
Просмотры
6684
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