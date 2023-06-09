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Воздушная тревога объявлена в Киеве и некоторых областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3002
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и некоторых областях Украины

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины в ночь на 9 июня / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 9 регионах.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 9 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В мониторинговых чатах предупреждают об угрозе атаки БПЛА.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.

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Дата публикации
Просмотры
3002
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