Воздушная тревога объявлена в Киеве и некоторых областях Украины

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 9 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В мониторинговых чатах предупреждают об угрозе атаки БПЛА.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.