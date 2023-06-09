Воздушная тревога объявлена в Киеве и некоторых областях Украины

Сирены прозвучали в 9 регионах.
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 9 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.
В мониторинговых чатах предупреждают об угрозе атаки БПЛА.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.
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