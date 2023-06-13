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Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины (карта)

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
480
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины (карта)

Есть угроза атаки ударных беспилотников.

В ряде областей Украины вечером 13 июня объявлена воздушная тревога.

В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Мониторинговые ресурсы сообщают об угрозе атаки ударных беспилотников.

Людей призывают пройти в укрытия или находиться в безопасном месте.

© alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 13 июня российские оккупанты попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждены пятиэтажка и склад частного предприятия. 11 человек погибли, среди них один ребенок. Более 30 человек получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
480
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