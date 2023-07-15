Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах: украинцев предупредили о баллистической угрозе

В ночь на субботу, 15 июля, в некоторых регионах объявлена воздушная тревога, есть угроза атаки баллистическими ракетами в ряде областей Украины.

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 01.42, сирены прозвучали в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму тревога объявлена пока постоянно.

"Херсонская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения", – предупреждают Воздушные силы ВСУ.

в Днепропетровской и Запорожской областях есть угроза атаки ударных БпЛА.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье раздались взрывы.