Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 20 февраля – пройдите в ближайшее укрытия или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Уже долгое время воздушная тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на самых горячих направлениях фронта. В воскресенье он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в расширенном формате.

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