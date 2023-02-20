Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

В шести украинских областях раздаются звуки сирен.
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 20 февраля – пройдите в ближайшее укрытия или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Уже долгое время воздушная тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на самых горячих направлениях фронта. В воскресенье он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в расширенном формате.
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