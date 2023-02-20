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Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2575
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

В шести украинских областях раздаются звуки сирен.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 20 февраля – пройдите в ближайшее укрытия или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Уже долгое время воздушная тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на самых горячих направлениях фронта. В воскресенье он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в расширенном формате.

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Дата публикации
Просмотры
2575
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