Воздушная тревога объявлена в половине Украины: карта

Находитесь в укрытиях, пока тревога не будет отменена.

Воздушная тревога днем 22 мая объявлена в половине Украины, а именно на севере, в центре, востоке и юге.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Так, звуки воздушной тревоги звучат на Черниговщине, Сумщине, Черкасчине, Полтавщине, Харьковщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Донетчине, Луганщине, на Запорожье и в АР Крым.

Заметим, что в Харькове во время тревоги были слышны звуки взрывов. Местные власти сообщили, что регион находится под российской ракетной атакой.

Карта воздушной тревоги вечером 22 мая

Напомним, по оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские войска продолжат наносить удары по Украине ограниченным боекомплектом разной номенклатуры с периодичностью два-три дня.

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