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Воздушная тревога звучала в ряде областей: украинцев предупредили о баллистической угрозе (карта)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2227
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога звучала в ряде областей: украинцев предупредили о баллистической угрозе (карта)

Воздушная тревога 16 июля. / Фото: ТСН.ua

Украинцев призвали не игнорировать опасность.

Утром 16 июля в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами.

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

На утро воскресенья, 16 июля сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Луганской и в Крыму.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей. / ©
Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

"Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская области – угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье раздались взрывы – городской совет рассказал об атаке на город.

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Дата публикации
Просмотры
2227
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