Воздушная тревога звучала в ряде областей: украинцев предупредили о баллистической угрозе (карта)

Украинцев призвали не игнорировать опасность.
Утром 16 июля в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистическими ракетами.
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
На утро воскресенья, 16 июля сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Луганской и в Крыму.
"Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская области – угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье раздались взрывы – городской совет рассказал об атаке на город.
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