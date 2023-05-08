Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины: карта

Не игнорируйте сигналы тревоги и оставайтесь в укрытиях до момента ее отмены.

Воздушная тревога 8 мая объявлена в ряде областей Украины, а именно на севере, востоке и юге.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Сирены воздушной тревоги раздаются сейчас в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и АР Крым.

Отметим, что местные паблики сообщают о звуках взрывов в Харьковской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог в Украине 8 мая/Скриншот

Напомним, в ночь на 8 мая россияне атаковали Одесщину ракетами, а по Киеву и области выпустили дроны-камикадзе. В Одесской области зафиксированы попадания в склад предприятия и рекреационную зону, есть пострадавшие. В Киевской области обломки дронов повредили квартиры и припаркованные авто, пострадали пять человек.

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