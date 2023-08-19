Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины: есть угроза ракетных ударов

В Украине утром 19 августа объявлена воздушная тревога в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В Воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения оккупантами ракетного вооружения.

"На восточном и юго-восточном направлениях – активность вражеской тактической авиации! Угроза применения авиационного вооружения!" – говорится в сообщении.

Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 19 августа российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными БпЛА Shahed-136/131. Силам ПВО удалось сбить 15 из 17 вражеских ударных дронов.

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