Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины: есть угроза ракетных ударов

Людей просят находиться в укрытиях.
В Украине утром 19 августа объявлена воздушная тревога в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
В Воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения оккупантами ракетного вооружения.
"На восточном и юго-восточном направлениях – активность вражеской тактической авиации! Угроза применения авиационного вооружения!" – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 августа российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными БпЛА Shahed-136/131. Силам ПВО удалось сбить 15 из 17 вражеских ударных дронов.
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