Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины: карта

В Украине вечером 9 июня объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Сирены прозвучали, в частности, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях. Мониторинговые сайты предупреждают об атаке ударных беспилотников.

Людей призывают пройти к ближайшему укрытию и находиться в безопасном месте.

Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами Shahed и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Воздушные силы во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих ВСУ уничтожили 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА Shahed, Ланцет и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10 и Supercam) .