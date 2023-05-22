Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога в Киеве и многих областях Украины: есть угроза ракетного обстрела

Дата публикации
Просмотры
6288
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога в Киеве и многих областях Украины: есть угроза ракетного обстрела

Сирени пролунали в багатьох областях України в ніч проти 22 травня / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 14 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 22 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О аспространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В мониторинговых чатах сообщают о запуске ракет.

upd.

Приблизительно в 02:45 тревогу объявили в Киеве, а также Киевской, Винницкой и Житомирской областях. 

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні / ©
Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6288
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация