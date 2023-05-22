Воздушная тревога в Киеве и многих областях Украины: есть угроза ракетного обстрела

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 22 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О аспространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В мониторинговых чатах сообщают о запуске ракет.

upd.

Приблизительно в 02:45 тревогу объявили в Киеве, а также Киевской, Винницкой и Житомирской областях.