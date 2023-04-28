Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины: угроза ракетного удара (карта)

Появилась информация о возможном пуске ракеты или фальш-целях с северного направления.

Вечером в пятницу, 28 апреля, на значительной части территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, появилась информация о возможном пуске ракеты или фальш-целях с северного направления.

"Раньше была замечена активность неизвестного борта авиации на аэродроме "Ахтюбинск", — говорится в сообщении.

В 21:20 воздушная тревога объявлена на территории Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой и Харьковской областей.

В Сумской и Черниговской областях продолжается ранее объявленная воздушная тревога.

Напомним, в Черном море находится 17 российских кораблей, маневрирующих вблизи полуострова Крым и берегов РФ. Количество надводных ракетоносителей увеличено до трех, максимально возможный залп "Калибров" — до 24 ракет.

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