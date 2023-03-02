Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога объявлена во многих регионах Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1377
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога объявлена во многих регионах Украины

В восьми украинских областях раздаются сирены.

В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 2 марта – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Напомним, вечером 1 марта в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. В результате обстрела Сумской области повреждены линии электропередач. В приграничных населенных пунктах возможны временные перебои со светом.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1377
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация