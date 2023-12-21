Воздушная тревога охватила большую часть Украины (карта)

Есть угроза применения "Шахедов".
Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины 21 декабря, в том числе и в Киеве.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Так, сирены тревоги раздаются на севере, в центре, восточных, южных областях, а также в Винницкой области.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом БПЛА.
Напомним, российские захватчики в ночь на 20 декабря ударили по Украине 19 дронами-камикадзе и двумя ракетами. Противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из временно оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава).
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