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Воздушная тревога охватила большую часть Украины: карта по состоянию на 23 декабря

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5066
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила большую часть Украины: карта по состоянию на 23 декабря

Тревога началась в 12:52.

В пятницу, 23 декабря, в части украинских областей была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13:00 покраснели восточные, южные, частично северные и центральные области, а также Киев. Тревога началась в 12:52.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Карта тревог Украины на 13:00.

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К слову, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации в акватории Азовского моря.

Напомним, начались 303 сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки, 22 декабря, ВСУ отбили атаки на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донбасе. Также противник нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов. В частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

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Дата публикации
Просмотры
5066
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