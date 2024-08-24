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Воздушная тревога охватила часть Украины: что известно

Воздушная тревога охватила часть Украины: что известно

Воздушная тревога в Украине / Фото: ТСН.ua

Немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там до сигнала отбоя тревоги.

Воздушная тревога охватила часть Украины около 18.00 в субботу, 24 августа.

Как сообщают Повітряні сили, существует угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Сирена звучит в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях.

Воздушная тревога в Украине/Фото: alerts.in.ua / ©
Воздушная тревога в Украине/Фото: alerts.in.ua

Немедленно направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до сигнала отбоя тревоги.

Напомним, российская армия уничтожила краеведческий музей в Гуляйполе в Запорожской области. Здание выгорело дотла.

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