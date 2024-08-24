Воздушная тревога охватила часть Украины: что известно

Немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там до сигнала отбоя тревоги.
Воздушная тревога охватила часть Украины около 18.00 в субботу, 24 августа.
Как сообщают Повітряні сили, существует угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Сирена звучит в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях.
Немедленно направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до сигнала отбоя тревоги.
Напомним, российская армия уничтожила краеведческий музей в Гуляйполе в Запорожской области. Здание выгорело дотла.
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