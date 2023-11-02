Воздушная тревога охватила часть Украины: какая угроза

Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.
На востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога днем 2 ноября.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Сирены тревоги звучат в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Затем в ВС заявили о ракетной опасности для Николаевщины и Херсонщины.
К слову, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что Россия может снова атаковать страну ракетами с наступлением зимы, чтобы нанести ущерб инфраструктуре.
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