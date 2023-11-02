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Воздушная тревога охватила часть Украины: какая угроза

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
4591
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила часть Украины: какая угроза

Воздушная тревога

Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

На востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога днем 2 ноября.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги звучат в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Затем в ВС заявили о ракетной опасности для Николаевщины и Херсонщины.

Карта воздушной тревоги 2 ноября / ©
Карта воздушной тревоги 2 ноября

К слову, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что Россия может снова атаковать страну ракетами с наступлением зимы, чтобы нанести ущерб инфраструктуре.

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Дата публикации
Просмотры
4591
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